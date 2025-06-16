Пьяный полуголый мужчина пытался увести чужого ребенка с детской площадки

В Карелии обнаружили мужчину, который пытался увести чужого ребенка

В Карелии обнаружили мужчину, который пытался увести чужого ребенка. Об этом сообщает издание «Daily Карелия».

По данным издания, сотрудники полиции нашли мужчину, который пытался увести чужого ребенка с детской площадки в Петрозаводске. На допросе выяснилось, что он был пьян и перепутал своего внука с другим ребенком.

Ранее в социальных сетях об этом инциденте рассказала мать трехлетнего мальчика. Она гуляла с сыном на детской площадке, и в какой-то момент к нему подошел незнакомый полуголый мужчина и попытался увести за собой. Мать отобрала сына и прогнала незнакомца.

Ранее сообщалось, что мигрант-нелегал увел ребенка с детской площадки в Санкт-Петербурге и заманил к себе в квартиру.