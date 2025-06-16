Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:32, 17 июня 2025Забота о себе

Раскрыта польза регулярных походов в секс-шоп

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Стефани Сейтц призвала пары регулярно ходить в секс-шоп. Пользу этого занятия для отношений она раскрыла в беседе с изданием Metropoles.

«Когда пара решает исследовать эту вселенную, то партнеры как бы говорят друг другу, что хотят большего, хотят играть, веселиться и открывать новые способы доставлять и получать удовольствие», ─ пояснила Сейтц.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

При совместной покупке секс-игрушек создается атмосфера доверия, добавила специалистка. Партнеры в этом случае без осуждения могут сказать друг другу о своих желаниях и любопытстве. В заключение Сейтц отметила, что различные секс-игрушки помогут разбавить рутину, привнести в отношения новизну и, как следствие, укрепить связь между партнерами.

Ранее сексолог Ольга Василенко раскрыла оптимальный возраст для лишения девственности. По ее словам, заниматься сексом лучше после совершеннолетия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о цели возвращения в Вашингтон и высмеял Макрона

    Третья европейская страна предложила возобновить импорт российского газа

    Мужчина склонил россиянку к сексу на капоте с неожиданной целью

    Брошенные сослуживцами тела бойцов ВСУ в Курской области показали на фото

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера похвасталась откровенным образом

    Малышева предостерегла россиян от одного тяжелейшего напитка

    Россиянка поехала в гости к знакомому и исчезла

    Россиянин на заправке поднес зажигалку к топливному баку авто и поплатился

    Раскрыта опасность нахождения в невесомости

    В Донецке прогремели мощные взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости