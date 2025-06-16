Раскрыта польза регулярных походов в секс-шоп

Сексолог Стефани Сейтц призвала пары регулярно ходить в секс-шоп. Пользу этого занятия для отношений она раскрыла в беседе с изданием Metropoles.

«Когда пара решает исследовать эту вселенную, то партнеры как бы говорят друг другу, что хотят большего, хотят играть, веселиться и открывать новые способы доставлять и получать удовольствие», ─ пояснила Сейтц.

При совместной покупке секс-игрушек создается атмосфера доверия, добавила специалистка. Партнеры в этом случае без осуждения могут сказать друг другу о своих желаниях и любопытстве. В заключение Сейтц отметила, что различные секс-игрушки помогут разбавить рутину, привнести в отношения новизну и, как следствие, укрепить связь между партнерами.

Ранее сексолог Ольга Василенко раскрыла оптимальный возраст для лишения девственности. По ее словам, заниматься сексом лучше после совершеннолетия.