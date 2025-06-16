Расправа охранника жилого комплекса над коллегой на рабочем месте попала на видео

Охранник в ЖК до смерти избил коллегу и попал на видео

Расправа охранника московского жилого комплекса (ЖК) над коллегой попала на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует «МК».

На кадрах видно, как мужчина подходит к коллеге и начинает драку. После обмена ударами зачинщик валит коллегу на пол и наносит ему добивающий удар ногой. В результате схватки поверженный охранник получил несовместимые с жизнью травмы. На допросе «победитель» рассказал, что потерпевший вынудил его на рукоприкладство из-за привычки пить на рабочем месте и громко включать музыку, пока другие спят.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трое получили ранения в ходе драки каменщиков с оконщиками.