Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:23, 16 июня 2025Россия

Российские разведчики рассказали о реакции детей на правду об их семье

Российские разведчики Дульцевы раскрыли, как рассказали детям правду об их семье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Voskresensky / Pool / Reuters

Вернувшаяся в Россию семейная пара разведчиков-нелегалов Артем и Анна Дульцевы рассказали, как признались своим сыну и дочери, что они не аргентинцы, а русские. Об этом пишет РИА Новости.

Они работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Супруги были арестованы в декабре 2022 года в Словении. После того, как в результате активных действий Москвы их освободили, дети спрашивали родителей, кто они на самом деле.

В самолете по пути в Москву Дульцевы раскрыли, что они — не аргентинцы, а русские, и что дома у них большая семья. «На самом деле детям очень хотелось иметь большую семью», — рассказала о реакции детей на правду Анна Дульцева.

Артем и Анна Дульцевы вернулись в Россию в рамках масштабного обмена заключенными, состоявшегося между Москвой и странами НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль ударил по ядерному объекту Ирана

    В Эстонии допустили закрытие погранпункта на границе с Россией

    260-килограммовая женщина раскрыла главное неудобство жизни с лишним весом

    Над российским городом раздалось несколько взрывов

    Российский штурмовик оценил ситуацию для ВСУ на сумском направлении фразой «мы их сломали»

    Российские разведчики рассказали о реакции детей на правду об их семье

    Холли Берри рассказала об интимной жизни после менопаузы

    Итальянская компания запланировала запуск ракет с Сардинии

    Учительнице дали три года тюрьмы за секс со школьником

    Вероятность свержения режима в Иране оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости