Российские разведчики рассказали о реакции детей на правду об их семье

Российские разведчики Дульцевы раскрыли, как рассказали детям правду об их семье

Вернувшаяся в Россию семейная пара разведчиков-нелегалов Артем и Анна Дульцевы рассказали, как признались своим сыну и дочери, что они не аргентинцы, а русские. Об этом пишет РИА Новости.

Они работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Супруги были арестованы в декабре 2022 года в Словении. После того, как в результате активных действий Москвы их освободили, дети спрашивали родителей, кто они на самом деле.

В самолете по пути в Москву Дульцевы раскрыли, что они — не аргентинцы, а русские, и что дома у них большая семья. «На самом деле детям очень хотелось иметь большую семью», — рассказала о реакции детей на правду Анна Дульцева.

Артем и Анна Дульцевы вернулись в Россию в рамках масштабного обмена заключенными, состоявшегося между Москвой и странами НАТО.