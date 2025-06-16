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16:35, 16 июня 2025Экономика

Решетников спрогнозировал инфляцию на 2025 год

Решетников: Инфляция в России может опуститься ниже семи процентов
Кирилл Луцюк
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Курс рубля продолжил укрепляться, а инфляция ослабевать. Об этом, как сообщил Telegram-канал правительства РФ, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания по текущей ситуации в экономике, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.

Решетников отметил, что прогноз по инфляции на 2025 год остается на уровне 7,6 процента. Однако не исключено, что этот показатель скорректируется до уровня ниже семи процентов.

В свою очередь, Новак распорядился, чтобы федеральные органы власти изучили динамику развития сектора услуг и проработали комплекс мер, применяемых при возвращении отложенного спроса. Также было отмечено, что правительство ждет дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России.

В конце минувшей недели Международный валютный фонд (МВФ) предсказал снижение инфляции в России к 2027 году, констатировав, что пока она остается высокой.

Между тем заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования призвал поднять цель по инфляции с нынешних четырех до семи процентов.

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