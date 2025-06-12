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18:51, 12 июня 2025Экономика

МВФ спрогнозировал сокращение инфляции в России

МВФ: Уровень инфляции в России снизится до четырех процентов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал сокращение инфляции в России к 2027 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

По словам Козак, пока инфляция в России по-прежнему остается высокой. Однако она предполагает, что ее уровень упадет. «Мы ожидаем, что к концу этого года инфляция снизится до 8,2 процента, а в первой половине 2027 года она достигнет целевого уровня в 4 процента», — подчеркнула Козак.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об изменениях показателей федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий, в частности, рост его дефицита.

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