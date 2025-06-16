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11:30, 16 июня 2025Экономика

Роскачество назвало детали ГОСТа на шаурму

Глава Роскачества Протасов: В ГОСТе на шаурму будут требования к кебабам
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / News.ru / Globallookpress.com

В ГОСТе на шаурму будут требования к донерам и кебабам. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов, его слова приводит ТАСС.

К настоящему времени, отметил руководитель ведомства, завершилось общественное обсуждение стандарта. В ходе обсуждений было предложено включить в ГОСТ схожие по рецептуре блюда. В связи с этим основные положения ГОСТа придется дорабатывать, пояснил Протасов.

Разрабатываемый стандарт, добавил он, будет учитывать «международный опыт». ГОСТ затронет продукцию, которую готовят при потребителе, а также упакованные блюда, продающиеся в торговых сетях. Принятие требований должно улучшить регулирование рынка быстрого питания в России и повысит качество продаваемой продукции, считает Протасов. «Больше производителей будут изготавливать шаурму, шаверму в соответствии с национальным стандартом», — резюмировал глава ведомства.

Несмотря на это, ряд производителей шаурмы в России обеспокоились в связи с готовящимся ГОСТом. PR-директор Shaurmeals Ксения Никитеева, в частности, отмечала, что унификация требований к качеству и стандартов производства в большей степени отразятся на вкусовых характеристиках блюда, чем на его безопасности. В одной только ее компании существует 16 видов шаурмы, каждая из которых готовится по индивидуальному рецепту, заключила Никитеева. Более эффективным способом она назвала написание понятных правил и контроль за их исполнением.

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