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10:27, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасном последствии грибка ногтей

Дерматолог Гостева заявила, что грибок ногтей может привести к трофической язве
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Ирина Гостева предупредила россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасном последствии грибка ногтей. Выпуск с предостережением специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Гостева заявила, что при подозрении на грибок обязательно нужно сдать пораженный ноготь на анализ в независимую лабораторию, чтобы подтвердить заболевание. После того, как придут результаты анализов, уточнила дерматолог, с ними нужно обратиться к врачу. «Никакой самодеятельности. Потому что самое большое и реальное осложнение грибка, которое существует, — это трофические язвы», — объяснила врач.

Дерматолог уточнила, что чаще такое осложнение встречается у пожилых людей с хроническими заболеваниями. Однако она добавила, что трофические язвы также могут возникнуть, если долго не лечить грибковую инфекцию.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как по состоянию ногтей определить, есть ли у человека какие-либо болезни. В частности, объяснил специалист, большая изогнутая ногтевая пластина может сигнализировать о проблемах с легкими.

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