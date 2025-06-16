Россиян призвали залить грядки молоком с йодом

Агроном Терентьев: Раствор из молока с йодом поможет избавиться от тли на даче

Раствор из молока с йодом поможет избавиться от тли на даче. Залить грядки этим средством призвал российских дачников агроном Денис Терентьев, пишет aif.ru.

Раствор из молока и йода — эффективное и мягкое средство от вредителей, которое не токсично для растений. Молоко создает на листьях пленку, не дающую дышать вредителям, а йод дезинфицирует пораженные участки.

«Рецепт прост: 1 литр воды, 100 миллилитров молока любой жирности, 25 капель йода. Раствор нужно тщательно перемешать и опрыскивать растения в пасмурную погоду каждые две недели. Обработка безвредна и допустима перед сбором урожая», — рассказал Терентьев.

Проводить обработку можно с момента обнаружения тли и повторять каждые 5-7 дней до полного исчезновения насекомых. «Кроме того, уничтожайте муравьев, которые распространяют тлю и защищают ее от хищников. Привлекайте полезных насекомых, высаживая укроп и фенхель, берегите божьих коровок и птиц», — заключил агроном.

Ранее дачников призвали закопать банан на участке до конца июня. По словам экспертов, это поможет удобрить почву и усилить рост томатов.