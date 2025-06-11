Дачников призвали срочно закопать банан на участке с одной целью

Эколог Рыбальченко: Банан, закопанный рядом с грядкой томатов, усилит их рост

Дачников призвали закопать банан на участке до конца июня. Срочно сделать это им посоветовал эколог Илья Рыбальченко в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, зарывать банан в землю в первый летний месяц стоит с одной целью — чтобы удобрить почву. Рыбальченко уточнил, что в июне растения уже проснулись, однако еще не вошли в пик плодоношения. «Сейчас как раз тот момент, когда можно помочь своему огороду расцвести. Высушенная и закопанная рядом с томатами кожура банана — источник калия и микроэлементов. К тому же она разлагается, а корни получают дополнительную вентиляцию», — объяснил эколог.

Чтобы бороться с вспышкой фитофторы в июне, специалист посоветовал сделать грядке «крапивный смузи», замочив в воде крапиву и окопник. Через несколько дней настой из азота, кальция и калия будет готов к использованию. А избавиться от плесени и грибков на томатах и огурцах, не угнетая микрофлору растений, Рыбальченко порекомендовал с помощью обработки грядок смесью, состоящей из обезжиренного молока, воды и капли йода.

Ранее дачникам предложили прогнать божьих коровок с участка эфирными маслами цитрусовых, ментола либо лаванды.