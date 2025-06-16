Россиянам назвали необходимое для здоровья количество белка в сутки

Врач Неудахина: В сутки надо употреблять 0,8-1,2 грамма белка на килограмм веса

Белок, или протеин — одно из основных веществ, необходимых для нормальной работы организма, заявила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала о необходимом для здоровья количестве белка в сутки и перечислила богатые им продукты.

По словам врача Вероники Неудахиной, в среднем взрослому человеку надо ежедневно употреблять примерно 0,8-1,2 грамма белка на килограмм веса. Больше всего белка, по ее словам, содержится в продуктах животного происхождения. Например, в 100 граммах куриной грудки содержится примерно 22 грамма белка; в 150 граммах творога 5-процентной жирности — 18 граммов белка, а в одном курином яйце — около 6 граммов белка. Из растительных продуктов по уровню белка лидируют бобовые и тофу. При этом в 100 граммах вареной чечевицы примерно 9 грамма белка, а в 100 граммах твердого тофу — около 17 граммов.

Стоит отметить, что животные белки содержат полный набор незаменимых аминокислот, а растительные, например, бобовые, тофу и орехи часто лишены одной‑двух. Поэтому для получения полноценного аминокислотного набора при употреблении растительных белков рекомендуется комбинировать их разные виды, допустим, включать в рацион блюда, сочетающие в себе фасоль и тофу Вероника Неудахина врач-эндокринолог

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