Россиянам назвали выгодное время для покупки квартир

Эксперт Радченко: Со временем выгода от покупки квартиры будет уменьшаться

С течением времени выгода от покупки квартиры будет уменьшаться, поэтому, при наличии финансовых возможностей, не стоит затягивать с заключением сделок. Лучший срок для приобретения жилья назвала россиянам президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, пишет aif.ru.

Сейчас объемы строительства в стране сокращаются — чем меньше жилья на рынке, тем дороже оно будет стоить, отметила эксперт. «Сейчас цены и на вторичном рынке, и на первичном как минимум не падают, и есть все предпосылки к росту стоимости жилья», — добавила Радченко.

Спровоцировать это может как раз дефицит предложения на первичном рынке недвижимости. Кроме того, резкого падения ставок по ипотеке в ближайшее время ждать не стоит, считает специалистка. «Снижение ключевой ставки на 1 процент не сделает ипотечные кредиты доступнее, для этого нужно снижать "ключ" в разы. При этом стоимость квадратных метров растет, и может получиться так, что при сниженных с условных 28 процентов до 27 процентов ипотечных ставках бюджет на покупку квартиры придется даже увеличить за счет выросших цен», — спрогнозировала Радченко.

Кроме того, на фоне укрепления рубля держатели вкладов могут решиться на покупку недвижимости, что дополнительно разгонит цены на жилье. Однако эксперт советует грамотно оценить финансовые риски перед тем, как брать ипотеку под высокие проценты на долгий срок.

Ранее эксперты федеральной компании «Этажи» выяснили, что новостройки в России дорожают втрое быстрее вторичного жилья.