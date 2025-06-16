Рост цен на новостройки и вторичку сравнили

«Этажи»: Новостройки в России дорожают втрое быстрее готового жилья

За 2024 год квартиры в российских новостройках небывало ускорили темпы прироста цен. В сравнении с готовым жильем первичная недвижимость дорожает втрое быстрее, сделали вывод в федеральной компании «Этажи». Результаты исследования приводят «Известия».

По статистике фирмы, за последние 12 месяцев квадратный метр в секторе вторички прибавил в стоимости 4,8 процента. В то же время новое жилье выросло в цене на 14,3 процента. Таким образом, по подсчетам директора «Этажей» Сергея Зайцева, ценовой разрыв между первичной и вторичной недвижимостью на июнь 2025 года составляет 18,6 процента. Еще год назад показатель равнялся 8,8 процента, отмечают аналитики.

Ценовое охлаждение рынка эксперт объясняет недоступностью ипотеки и дефицитом покупателей со свободными средствами. Самая большая разница в ценах на готовое и новое жилье наблюдается в Новосибирске, где первое подорожало на 14,5 процента, а второе — на 0,1 процента. В Челябинске показатели составили 19,1 процента и 0,6 процента, в Омске — 17,6 процента и 0,6 процента, в Перми — 14,7 процента и 0,7 процента. В Краснодаре новостройки подорожали на 9 процентов, а готовое жилье даже потеряло в цене 2,4 процента. В столице первичка прибавила в стоимости 14 процентов, готовые квартиры тем временем подорожали на 5,6 процента.

Ранее аналитики подсчитали, в какую сумму в действительности обходится квартира в случае оформления ипотеки. Так, в Москве квадратный метр в готовой квартире автоматически дорожает в шесть раз — до 345 тысяч рублей.