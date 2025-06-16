Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

«ВКонтакте»: Самый популярный способ начать диалог — отправить мем

Самый популярный способ начать диалог в личных сообщениях — комментарий к истории, отправка мема, поста или видео. Об этом рассказали 70 процентов участников опроса, проведенного «ВКонтакте».

Кроме того, растет тренд на «общение через контент», когда поводом для переписки становится пересланный клип или история.

Посты и истории из ленты пересылают 64 процента опрошенных, особенно активно это делают пользователи от 18 до 34 лет (77 процентов). Фото в переписках отправляют 53 процента, при этом видео особенно популярны среди женщин: каждая вторая делится ими с друзьями. Обсуждают полученный контент 76 процентов опрошенных, каждый пятый делает это почти ежедневно.

По мнению респондентов, комфортным общение делают вежливость и уважение (61 процент), четность и краткость сообщений (53 процента) и чувство юмора (51 процент). «Молодые пользователи чаще обращают внимание на эмоциональную легкость, логичность диалога и быструю реакцию — эти качества важны для 44 процентов респондентов до 24 лет», — сказано в исследовании.

Больше всего пользователей раздражают неуважение (57 процентов), агрессия (46 процентов), навязчивость (41 процент). Если общение становится утомительным, то 36 процентов стараются ответить коротко, 27 процентов игнорируют сообщение, а 25 процентов и вовсе удаляют его.

Ранее пользователи «ВКонтакте» назвали главные проявления любви.

