Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:01, 16 июня 2025Силовые структуры

Россиянин учинил кровавую месть затопившим его соседям

В Подмосковье задержали напавшего с ножом из-за затопления на соседей мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В подмосковном Нахабино сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего местного жителя за нападение с ножом на 54-летнего соседа и его 52-летнюю супругу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

О ЧП в многоэтажке на улице Школьная сотрудникам правоохранительных органов сообщили соседи, услышавшие истошные крики раненых супругов, которые звали на помощь. Прибывший на место экипаж задержал нападавшего, пострадавшим вызвали скорую помощь. На допросе дебошир пояснил, что пошел на кровавое преступление из мести — якобы соседи затопили его квартиру.

Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что московский школьник собрал огнемет и из мести решил поджечь дом соседа по даче.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о новом раунде переговоров с Украиной

    Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

    Угрозы активистов «Русской общины» жителю Оренбурга сняли на видео

    Собчак показала Урганта и Киркорова в аэропорту

    В Кремле высказались о влиянии ирано-израильского конфликта на ПМЭФ

    В России придумали по-новому использовать заключенных для пользы обществу

    Перспективы шокового роста цен на нефть оценили

    Стало известно о запрете «Локомотиву» на регистрацию новых футболистов

    Стоматологическая процедура у россиянина закончилась уголовным делом

    Кремль прокомментировал намерение Израиля сменить режим в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости