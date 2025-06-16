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17:39, 16 июня 2025Силовые структуры

Россиянка отсудила у МВД компенсацию за игнорирование расправы над ее мужем

В Екатеринбурге женщина отсудила у МВД 100 тыс. рублей за халатность
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге женщина отсудила у МВД компенсацию за игнорирование расправы над ее мужем. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Женщина просила три миллиона рублей, однако суд присудил ей лишь 100 тысяч рублей. Она намерена обжаловать это решение. Суд также назначил полицейскому, который не вышел на вызов, два года лишения свободы условно.

Ночью 29 мая 2022 года четверо мигрантов забили мужа заявительницы до смерти. Во время драки между ним и иностранцами прохожие звонили в полицию, однако правоохранители по вызову не приехали.

Ранее в подмосковном Дмитрове задержали 26-летнего мужчину, избившего полицейского ради друга-дебошира.

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