Россиянка заперла в квартире сыновей из-за испорченного дивана и поплатилась

Ura.ru: Екатеринбурженка заперла в квартире сыновей из-за испорченного дивана

Жительница Екатеринбурга заперла в квартире двоих сыновей 9 и 11 лет из-за испорченного ими дивана и поплатилась. По данным Ura.ru, школьники решили сбежать через балкон.

Россиянка обратилась в полицию и заявила о пропаже детей. Прибывшие оперативники смогли установить, что братья выбрались из жилища через балкон второго этажа.

В квартире правоохранители увидели гору разбросанных вещей. В отношении екатеринбурженки составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и несвоевременное обращение в полицию.

Как пишет Telegram-канал Ural Mash, братьев случайно нашел оперативник — они прятались у него в подъезде. Решается вопрос об отправке детей в социальный центр. Семью поставят на учет.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре обнаружили семилетнего мальчика-маугли, который пять лет провел взаперти под камерами видеонаблюдения.