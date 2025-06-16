Российская пенсионерка облила невестку кипятком и избила крышкой от кастрюли

В Татарстане будет осуждена пенсионерка, облившая невестку кипятком

В Татарстане перед судом предстанет 71-летняя местная жительница, которая облила невестку кипятком, а потом ударила алюминиевой крышкой от кастрюли ей по голове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Пенсионерка обвиняется по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Свою вину она признала полностью.

По данным правоохранителей, ЧП произошло утром 10 марта в Елабуге. Тогда обвиняемая поссорилась с женой сына. В результате она вылила на нее кипящую воду, а потом ударила крышкой от кастрюли по голове.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области пьяный местный житель ударил 41-летнюю жену утюгом по голове.