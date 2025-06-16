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18:48, 16 июня 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка пойдет под суд из-за своей свадьбы

В Волгограде ФСБ заинтересовалась браком пенсионерки и мигранта
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 60-летней жительницы и ее 35-летнего знакомого из поселка Городище по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, сообщники обеспечили пребывание в России гражданина Узбекистана. Чтобы получить разрешение на временное проживание в стране, мигрант заключил фиктивный брак с пенсионеркой. Выясняются обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Московской области полиция задержала 32 мигранта после массовой драки у торгового центра.

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