Российская пенсионерка пойдет под суд из-за своей свадьбы

В Волгограде ФСБ заинтересовалась браком пенсионерки и мигранта

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 60-летней жительницы и ее 35-летнего знакомого из поселка Городище по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, сообщники обеспечили пребывание в России гражданина Узбекистана. Чтобы получить разрешение на временное проживание в стране, мигрант заключил фиктивный брак с пенсионеркой. Выясняются обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Московской области полиция задержала 32 мигранта после массовой драки у торгового центра.