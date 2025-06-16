РИА Новости: Бойцы РФ при штурме Ульяновки сожгли танк и бронемашины ВСУ

В ходе штурма Ульяновки российские операторы FPV-дронов активно уничтожали технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе танки и бронемашины. Об этом сообщил военнослужащий с позывным Кент в беседе с РИА Новости.

«Сожгли и сожгли. Три-четыре, только я вот видел лично, что прям танк сожгли, Bradley сожгли», — поделился боец. По его словам, один из операторов «хулиганил» — жег блиндажи и любую технику ВСУ, которая приближалась к российским позициям.

Кент также рассказал, что Ульяновка — это одна длинная улица, и для ее обороны командование ВСУ выделило минимум батальон личного состава с бронетехникой и минометами.

О том, что Ульяновка перешла под контроль российских военнослужащих, стало известно 15 июня.