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13:54, 16 июня 2025Экономика

С россиян захотели брать больше денег за воду не по счетчикам

Минстрой предложил увеличить плату за потребление воды без счетчиков
Мария Черкасова

Фото: Jos Speetjens / Unsplash

Минстрой предложил брать с россиян больше денег за потребление воды не по счетчикам. Ведомство разместило проект постановления правительства России, сообщает РИА Новости.

Проектом предлагается установить размер повышающего коэффициента для расчетов платы за воду без счетчиков равным трем. Так россияне станут более ответственно подходить к потреблению воды, уверены в ведомстве. Документ также ужесточает порядок расчета платы при самовольном подключении к инженерным сетям.

В июле 2025 года россиян ожидает индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, напомнила ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. В отдаленных регионах оно составит чуть более 4 процентов, в других же может достигать и 15 процентов, отметила она.

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