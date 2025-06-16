Самарские врачи спасли жизнь подростку с 80 процентами ожогов тела

В Самаре подростку с электроожогом провели 10 операций и спасли жизнь

14-летний подросток из Чапаевска выжил после тяжелейшего электроожога. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Халмат Вапаев поступил в Городскую клиническую больницу №1 им. Пирогова в Самаре еще в марте после получения серьезного ожога, в результате которого было поражено 80 процентов кожного покрова школьника. Травму подросток получил во время прогулки, когда его удочка коснулась высоковольтного провода. За четыре месяца лечения врачи провели Вапаеву 10 сложнейших операций, используя современные технологии и препараты.

«Раньше ожоги 30 процентов тела считались смертельными, но сегодня мы спасаем даже в самых тяжелых случаях», — отметил главный комбустиолог области Иосиф Новиков. Сейчас Вапаев готовится к выпускным экзаменам «Реабилитация проходила тяжело. Было много трудностей, но мы со всем справились. Огромное спасибо врачам за то, что спасли жизнь моему ребенку», — поблагодарила мама Халмата Евгения Вапаева.

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