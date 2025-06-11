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20:07, 11 июня 2025Моя страна

В горах российского региона спасли туристку с сердечным приступом

В горах Сочи спасли туристку с подозрением на сердечный приступ
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Telegram-канал «Служба спасения Сочи»

В горах Краснодарского края спасли туристку с подозрением на сердечный приступ. Об этом сообщила Служба спасения Сочи в Telegram-канале.

Уточняется, что женщина вместе с подругой находилась в районе ущелья Свирского в поселке Лазаревское. Внезапно ей стало плохо, она начала терять сознание.

Ее спутница обратилась в МЧС российского региона, и на место выдвинулись спасатели. Поиски туристок осложнялись перебоями с мобильной связью, однако специалистам удалось быстро установить координаты женщин и найти их.

Спасатели на носилках вынесли пострадавшую из леса и передали заранее вызванной бригаде скорой помощи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Красноярске пожарный вернул к жизни мужчину. Пострадавший при пожаре не дышал, но его удалось реанимировать.

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