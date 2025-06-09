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17:33, 9 июня 2025Моя страна

Российский спасатель вернул к жизни пострадавшего при пожаре мужчину

Сотрудник МЧС реанимировал пострадавшего при пожаре россиянина в Красноярске
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

Российский спасатель вернул к жизни мужчину, пострадавшего при пожаре в Красноярске. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Спасатели нашли мужчину без признаков жизни в загоревшейся квартире в многоэтажном доме на Амурской улице. Начальник караула пожарно-спасательной части номер 2 Красноярска Иван Трефц сделал пострадавшему непрямой массаж сердца и реанимировал его до приезда скорой.

Сотрудник ведомства рассказал, что в мае проходил курсы боевой подготовки и сразу смог применить полученные знания на практике. Отмечается, что Трефц работает пожарным уже пять лет. За это время россиянин спас уже нескольких человек от огня, однако реанимировать ему пришлось впервые.

«Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем: погорелец уснул с сигаретой», — добавили в МЧС. В итоге возгорание ликвидировали 17 человек и 6 единиц техники.

Ранее в Нефтекамске 15-летний школьник спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку. Ему чудом удалось смягчить удар и поймать ребенка.

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