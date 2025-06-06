Подросток спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку в российском городе

В Нефтекамске 15-летний школьник спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку

Школьник спас выпавшую из окна двухлетнюю девочку в городе Нефтекамск в Башкортостане. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости МВД Башкортостана».

По данным источника, инцидент произошел в четверг, 5 июня, в доме на проспекте Юбилейный. Малолетний ребенок, воспользовавшись отсутствием матери в комнате, забрался на подоконник. В этот момент мимо дома проходил 15-летний ученик средней школы №16 Данил Валитов. Подросток заметил девочку в окне и устремился к месту, куда она могла упасть.

«Школьнику чудом удалось смягчить удар и спасти жизнь малышки. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей», — сообщили в региональном отделении МВД.

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