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21:11, 4 июня 2025Моя страна

Пожарные спасли из огня двух человек и вернули к жизни кота

В Сургуте пожарный спас надышавшегося дымом во время тушения квартиры кота
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Сургуте пожарный вернул к жизни надышавшегося дымом кота. Видео со спасением животного публикует на официальной странице «Вконтакте» пресс-служба Главного управления МЧС России по ХМАО.

3 июня начался пожар в квартире на первом этаже 12-этажного дома. На вызов прибыла бригада сотрудников МЧС. Пожарные в дыхательных аппаратах спасли двоих жильцов, включая ребенка, и эвакуировали 30 человек. Во время тушения пожарный Илья Поляков обнаружил в одной из квартир потерявшего сознание кота, его хозяев не было дома. Он вытащил его из огня

«Вынес животное на свежий воздух и провел реанимацию — кислородную поддержку и массаж сердца», — рассказали в ведомстве. Усилия спасателя увенчались успехом — кот пришел в себя.

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Возгорание на площади 30 квадратных метров ликвидировали 19 спасателей с шестью единицами техники. В МЧС подчеркнули, что для них важна каждая жизнь — как человеческая, так и животных.

Ранее в Ижевске спасатели вытащили из задымленной квартиры мужчину и его кошку и спасли им жизни. Кошке понадобились реанимационные мероприятия, она быстро пришла в себя.

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