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10:04, 16 июня 2025Путешествия

Самолет Superjet 100 потерял капот во время взлета и попал на видео

Aviaincident: Самолет Superjet 100 потерял капот во время взлета в Москве
Мария Борисова
Мария Борисова

Самолет российской авиакомпании «Азимут» потерял капот во время взлета. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

15 июня Sukhoi Superjet 100 выполнял пассажирский рейс из Москвы в Батуми, Грузия. Во время взлета в аэропорту Внуково у лайнера отвалился капот правого двигателя, после чего пилоты решили вернуться в авиагавань.

Последствия поломки попали на видео, которое публикует Telegram-канал «Авиаторщина». На кадрах видно, что у самолета оголился двигатель.

Уточняется, что во Внуково объявили тревогу с кодом «Синий». Борт выработал топливо в зоне ожидания, а затем благополучно сел и самостоятельно зарулил на стоянку. Позже отвалившиеся фрагменты нашли на взлетно-посадочной полосе.

Ранее у самолета ирландской авиакомпании Aer Lingus во время полета отвалилась часть обшивки. Пилотам пришлось вернуться в аэропорт вылета.

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