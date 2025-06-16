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04:02, 16 июня 2025Ценности

Секс-символ MMA поделилась откровенным фото из спальни

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @paigevanzant

Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант поделилась откровенным фото из спальни. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, секс-символ MМA запечатлела себя в зеркало. Она позировала перед камерой в бикини, которое состояло из частично оголяющего грудь бюстгальтера и плавок с высокой посадкой с желтыми лямками. Кроме того, на размещенном кадре видно, что спортсменка захотела собрать верхнюю часть волос в высокий пучок.

Поклонники обсудили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Ты чертовски хороша!», «У тебя удивительное тело», «Очень красивая», «Прекрасная», «Великолепный купальник. Ты выглядишь невероятно», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась без штанов и порадовала фанатов.

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