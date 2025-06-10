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07:11, 10 июня 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» порадовала фанатов фотосессией без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, снялась без штанов и порадовала фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, спортсменка предстала на размещенных кадрах в укороченном белом лонгсливе, который частично оголял ее грудь, и трусах. Кроме того, она позировала перед камерой в высоких носках и кроссовках, держа в руках волейбольный мяч.

Поклонники оценили ролик с фотосессии. «Богиня!», «Твоя красота — первоклассное искусство», «Ты великолепна», «Хочу поиграть с тобой», «Завидую фотографу», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что самая сексуальная автогонщица в мире Линдси Брюэр показала фото в откровенном виде. Тогда американка попозировала на одном размещенном кадре в распахнутом белом халате и продемонстрировала на камеру бикини.

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