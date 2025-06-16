Сходившую в гости россиянку нашли расчлененной в мусорном баке

В Новосибирске задержали расчленившего женщину мужчину

В Новосибирске задержали 53-летнего россиянина, обвиняемого в расправе над 69-летней знакомой, тело которой он позже расчленил. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина и женщина отдыхали в компании знакомых в комнате общежития на территории Заельцовского района. В какой-то момент между хозяином и гостьей произошла ссора. Мужчина взял нож и нанес множество не совместимы с жизнью ранений сопернице. Сожительница попросила обвиняемого вызвать скорую женщине, пока та была жива, но тот пообещал, что разберется во всем сам — он расчленил потерпевшую и выкинул части тела в мусорный контейнер.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве суд арестовал россиянина, разрубившего мужчину на части после жестокой расправы топором.