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12:16, 16 июня 2025Силовые структуры

Сходившую в гости россиянку нашли расчлененной в мусорном баке

В Новосибирске задержали расчленившего женщину мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Новосибирске задержали 53-летнего россиянина, обвиняемого в расправе над 69-летней знакомой, тело которой он позже расчленил. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, мужчина и женщина отдыхали в компании знакомых в комнате общежития на территории Заельцовского района. В какой-то момент между хозяином и гостьей произошла ссора. Мужчина взял нож и нанес множество не совместимы с жизнью ранений сопернице. Сожительница попросила обвиняемого вызвать скорую женщине, пока та была жива, но тот пообещал, что разберется во всем сам — он расчленил потерпевшую и выкинул части тела в мусорный контейнер.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве суд арестовал россиянина, разрубившего мужчину на части после жестокой расправы топором.

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