Разрубившего топором мужчину россиянина отправили в СИЗО

В Москве арестовали мужчину, разрубившего знакомого топором

В Москве суд арестовал россиянина, разрубившего мужчину на части после жестокой расправы топором. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении подозреваемого в СИЗО на время расследования уголовного дела. Обвиняемый не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Злоумышленник пошел на преступление, желая завладеть квартирой знакомого у которого он арендовал комнату на Дмитровском шоссе.

Позже, желая скрыть следы преступления, он расчленил мужское тело и спрятал останки в десяти километрах от места расправы.