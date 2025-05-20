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14:09, 20 мая 2025Силовые структуры

Разрубившего топором мужчину россиянина отправили в СИЗО

В Москве арестовали мужчину, разрубившего знакомого топором
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал россиянина, разрубившего мужчину на части после жестокой расправы топором. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении подозреваемого в СИЗО на время расследования уголовного дела. Обвиняемый не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Злоумышленник пошел на преступление, желая завладеть квартирой знакомого у которого он арендовал комнату на Дмитровском шоссе.

Позже, желая скрыть следы преступления, он расчленил мужское тело и спрятал останки в десяти километрах от места расправы.

Вот это да!
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