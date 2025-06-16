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11:06, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Симоньян назвала себя колхозницей

Глава RT Симоньян заявила, что не любит делать косметические процедуры и макияж
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что не любит делать макияж и косметические процедуры, и назвала себя колхозницей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян рассказала, что любые манипуляции с лицом, в том числе макияж, портят ей настроение. Она уточнила, что красится только для работы в телевизионном эфире или на мероприятия. «В офис никогда не крашусь, к ужасу моей Лаурочки (свекрови — прим. «Ленты.ру»), которая, будучи прирожденной княгиней, в свои 86 даже к завтраку выходит при макияже. А я, колхозница, делаю только абсолютный минимум, даже маникюр — раз в пять недель», — написала журналистка.

Глава RT также добавила, что перестанет краситься и делать маникюр, когда перестанет работать в кадре.

Ранее Симоньян дала один зарок. Медиаменеджер заявила, что ничего не будет себе покупать до тех пор, пока ее супруг, телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян, не выйдет из комы.

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