Слова Зеленского о приближении мира через снижение цен на нефть из РФ опровергли

Во время выступления на Global Security Forum украинский лидер Владимир Зеленский призвал ужесточить санкции против России, чтобы склонить ее к миру. По мнению политика, снижение цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель должно приблизить завершение боевых действий на Украине. В России опровергли это утверждение, указав на стойкость отечественной экономики и отсутсвие связи цен на топливо с национальными интересами.

«Если российская нефть будет продаваться не дороже 30 долларов за баррель, то Москва вдруг зазвучит миролюбиво. И мы должны перекрыть все лазейки, которые позволяют финансировать российский федеральный бюджет», — сказал Зеленский. Подобное предложение президент Украины озвучивал много раз. Например, на саммите в Одессе он призывал международное сообщество снизить цену на нефть из РФ до 25 долларов за баррель

В мае 2025 года представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал мнение, что снижение цен на нефть подтолкнет Россию к урегулированию украинского конфликта. Он опроверг эти домыслы, заявив, что цены на нефть не могут повлиять на отношение России к ее национальным интересам. «Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также напомнил, что Россия давно работает в формате ОПЕК+ для удержания цен на оптимальном уровне, а излишне высокие и совсем низкие цены пагубно скажутся на мировой экономике в целом.

В январе того же года представитель Кремля уточнил, что конфликт на Украине произошел из-за угрозы национальной безопасности и не зависит от цен на нефть. По словам Пескова, причиной украинского конфликта является отказ Запада прислушиваться к вопросам, которые беспокоят Россию, и угроза ее национальной безопасности.

«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России. И это не связано с ценами на нефть», — указал он на причину боевых действий.

На прошлой неделе Еврокомиссия официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Однако, как утверждают эксперты, подобное действие не принесет результата, а лишь усугубит энергетический кризис в странах Евросоюза.

Россия уже переориентировала поставки нефтепродуктов на другие рынки — в Китай, Индию и Турцию. В отчете финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) говорится, что эти страны обеспечили 74 процента совокупной выручки российских компаний от продажи ископаемого топлива. Зампред правительства Александр Новак сообщил, что в 2023 году Россия поставила в дружественные страны 86 процента нефти против 40 процентов в 2021-м. В 2024 году Пекин закупил у Москвы рекордные 108,5 миллиона тонн нефти. А поставки этого топлива из России в Индию приблизились к двухлетнему максимуму. Кроме того, недавно Россия возобновила поставки сырья в Японию.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов утверждает, что если потолок снизится до 45 долларов, то Россия может отказаться продавать нефть за такие деньги. В результате 10 процентов нефти исчезнут с мирового рынка, а цены на нее сильно поднимутся, указал эксперт.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заметил, что снижение потолка цен на нефть будет являться символическим жестом, призванным показать, что страны якобы ужесточают давление на Россию. Однако он не сработает, потому что Москва вовремя создала так называемый «теневой флот», игнорирующий потолок цены.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов согласился, что снижение потолка цен на российскую нефть коренным образом не повлияет на бюджет страны. По его словам, сегодня РФ снижает долю нефтегазовых доходов и замещаем их другими видами бюджетных поступлений. «Более того, вредность этой санкции относится больше к странам Евросоюза, чем к России», — добавил депутат.

Глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что экономика РФ способная справиться с внешними факторами — снижением цен на нефть и падением фондового рынка. «Да, мы, конечно, и не к такому привыкли, но, в принципе, резкое снижение цен на нефть и падение фондового рынка — это не очень хорошо для нашей экономики. Но мы не первый раз сталкиваемся с внешними факторами. Поэтому я думаю, что экономика справится», — сказал он.

Заявление Зеленского о том, что снижение цены российской нефти до 30 долларов за баррель приблизит завершение боевых действий на Украине, опубликовали многие российские и украинские СМИ. Среди них: «Общественная служба новостей», «Грозный-Информ», «Южный федеральный».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

