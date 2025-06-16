Снимавший извержение вулкана турист сорвался со скалы и чудом выжил

NYP: Турист сорвался со скалы во время съемки извергающегося вулкана на Гавайях

Турист сорвался со скалы во время съемки извергающегося вулкана и чудом выжил. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, 30-летний житель Бостона, США, фотографировал извержение вулкана Килауэа 11 июня на тропе Байрон-Ледж в Национальном парке Гавайев. Подбирая лучший ракурс, он внезапно поскользнулся, сорвался со скалы и пролетел более девяти метров вниз.

Спасатели прочесали территорию и нашли мужчину, застрявшего на дереве под обрывом, которое спасло ему жизнь. По оценкам поисковых служб, если бы дерево не преградило американцу путь, то он бы пролетел еще 30 метров и не смог бы выжить.

В итоге путешественник отделался ушибами лица и испугом. Уточняется, что, пока он висел на дереве, вулкан Килауэа выбросил лаву на высоту более ста метров.

Ранее при спуске с Вилючинского вулкана на Камчатке участник туристической группы сломал ногу и вывихнул руку. Мужчина находился на высоте 1,7 тысячи метров, когда к нему направили вертолет для спасения.