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20:35, 16 июня 2025Путешествия

Снимавший извержение вулкана турист сорвался со скалы и чудом выжил

NYP: Турист сорвался со скалы во время съемки извергающегося вулкана на Гавайях
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: United States Geological Survey via AP

Турист сорвался со скалы во время съемки извергающегося вулкана и чудом выжил. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, 30-летний житель Бостона, США, фотографировал извержение вулкана Килауэа 11 июня на тропе Байрон-Ледж в Национальном парке Гавайев. Подбирая лучший ракурс, он внезапно поскользнулся, сорвался со скалы и пролетел более девяти метров вниз.

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Спасатели прочесали территорию и нашли мужчину, застрявшего на дереве под обрывом, которое спасло ему жизнь. По оценкам поисковых служб, если бы дерево не преградило американцу путь, то он бы пролетел еще 30 метров и не смог бы выжить.

В итоге путешественник отделался ушибами лица и испугом. Уточняется, что, пока он висел на дереве, вулкан Килауэа выбросил лаву на высоту более ста метров.

Ранее при спуске с Вилючинского вулкана на Камчатке участник туристической группы сломал ногу и вывихнул руку. Мужчина находился на высоте 1,7 тысячи метров, когда к нему направили вертолет для спасения.

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