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10:08, 2 июня 2025Путешествия

Россиянина со сломанной ногой спасли с вулкана на вертолете и сняли на видео

МЧС: На Камчатке россиянина со сломанной ногой спасли на вулкане Вилючинский
Мария Борисова
Мария Борисова

Россиянина со сломанной ногой спасли с вулкана Вилючинский на Камчатке. Эвакуацию туриста сняли на видео, которое публикует МЧС региона.

1 июня при спуске с Вилючинского вулкана участник туристической группы сломал ногу и получил вывих руки. Мужчина находился на высоте 1,7 тысячи метров, туда направили вертолет и наземную группировку.

Отмечается, что воздушное судно не смогло приземлиться рядом с туристом и село на высоте 2,1 тысячи метров. «Пока одни спасатели занимались эвакуацией, сводная наземная группировка, уже добравшая к этому времени к вулкану, искала площадку, где вертолет смог бы сесть», — сказано в публикации.

В итоге пострадавшего туриста спустили на высоту 1,2 тысячи метров на акье (санях-волокушах) и эвакуировали. В МЧС добавили, что россиянин и его спутники не регистрировали поход в ведомстве.

Ранее группа иностранцев застряла на Эльбрусе на высоте более 5 тысяч метров. У двух участников восхождения началась высотная болезнь

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