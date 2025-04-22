Иностранцы застряли на горе в России на высоте более 5 тысяч метров

112: Группа иностранцев застряла на Эльбрусе на высоте более 5 тысяч метров

Группа иностранцев застряла на Эльбрусе на высоте более 5000 метров. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным источника, на горе развернули спасательную операцию. Десять специалистов выдвинулись на помощь альпинистам, которые находятся на высоте 5,35 тысячи метров.

Уточняется, что иностранцы не регистрировали свой маршрут. Они обратились за помощью в экстренные службы, потому что у двух участников восхождения началась высотная болезнь.

Поиски осложняются из-за непогоды: сильная метель мешает спасателям добраться до группы.

Ранее в Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. В горных районах республики есть риск схода лавин на высоте от 2000 метров.