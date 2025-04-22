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10:58, 22 апреля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей одному туристическому региону опасности

МЧС Северной Осетии объявило штормовое предупреждение из-за лавин
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Krzysztof Kowalik / Unsplash

В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение из-за риска схода лавин. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в местном управлении МЧС РФ.

По данным ведомства, до 18:00 22 апреля в горных районах республики будет лавиноопасно на высоте от двух тысяч метров. Спасатели предупредили, что в Алагирском районе могут возникать ЧП: повреждение линий электропередачи, мостов, дорог и зданий.

Жителей Северной Осетии и туристов призвали не выходить в горы в снегопад и непогоду. «Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев», — добавили в МЧС.

Ранее шесть россиян попали под лавину в Магаданской области. Выжить удалось только двоим.

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