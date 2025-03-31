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09:42, 31 марта 2025Путешествия

Спасатели за пять дней не смогли найти тела россиян после схода лавины под Магаданом

СК: Спасатели не смогли найти тела лыжников после схода лавины под Магаданом
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Магаданской области

Спасатели продолжают поиски российских лыжников, которые не выжили после схода лавины в Магаданской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК) РФ.

Эвакуация тел продолжается пять дней, с 27 марта. Все это время до туристов пытаются добраться спасатели, однако операцию осложняют обилие снега и трудный рельеф.

Пока наземная группировка не смогла найти людей, хотя их расположение известно. «Последние пять километров до места нужно прокладывать путь», — отметили в Следкоме.

Если до туристов так и не получится добраться в ближайшее время, к спасательной операции подключат вертолеты.

«Двое выживших туристов находятся в Магаданской областной больнице. Вчера с ними проводили следственные действия», — добавили в ведомстве.

Шесть россиян попали под лавину в Магаданской области 27 марта. Выжить удалось только руководителю группы и одной девушке.

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