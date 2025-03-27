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14:32, 27 марта 2025Путешествия

Раскрыты подробности о попавших под лавину в Магаданской области россиянах

При сходе лавины в Магаданской области выжили руководитель группы и туристка
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Вадим Ефремов / Коммерсантъ

Руководитель туристической группы и одна девушка выжили при сходе лавины в Магаданской области. Подробности раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, из-под снега удалось выбраться 33-летнему Никите Котлярову и одной из туристок.

Также в числе попавших под лавину были 19-летняя Марина Г., 24-летняя Анастасия Г., 25-летняя Екатерина И., 36-летняя Любовь М., 45-летний Константин Ф.

В Telegram-канале «112» уточняется, что все они приехали из Москвы и имеют отношение к «Горному клубу МГУ».

Группа из шести туристов попала под лавину в Магаданской области 27 марта. Путешественники вышли из поселка Синегорье и передвигались на лыжах. Свой маршрут они зарегистрировали.

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