Раскрыты подробности о попавших под лавину в Магаданской области россиянах

При сходе лавины в Магаданской области выжили руководитель группы и туристка

Руководитель туристической группы и одна девушка выжили при сходе лавины в Магаданской области. Подробности раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, из-под снега удалось выбраться 33-летнему Никите Котлярову и одной из туристок.

Также в числе попавших под лавину были 19-летняя Марина Г., 24-летняя Анастасия Г., 25-летняя Екатерина И., 36-летняя Любовь М., 45-летний Константин Ф.

В Telegram-канале «112» уточняется, что все они приехали из Москвы и имеют отношение к «Горному клубу МГУ».

Группа из шести туристов попала под лавину в Магаданской области 27 марта. Путешественники вышли из поселка Синегорье и передвигались на лыжах. Свой маршрут они зарегистрировали.