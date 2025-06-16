Способность Ирана создать ядерное оружие в кратчайшие сроки оценили

Политолог Тарасов: Иран располагает полным циклом создания ядерного оружия

Иран на сегодняшний день не располагает ядерным оружием, но может создать его в любой момент, так как страна имеет все возможности, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Политика Израиля и США подталкивает Иран к созданию ядерной бомбы, считает эксперт.

«Израиль располагает ядерным оружием, у Ирана такой бомбы нет, но если Иран сейчас выдержит давление, то его вынудят идти на создание бомбы», — сказал Тарасов.

По его мнению, к созданию ядерного оружия Иран толкают Израиль, США и их политика в регионе. Иран — высокотехнологическая страна и по всем признакам она располагает законченным циклом создания ядерного оружия, отметил политолог. Он также сообщил, что данные израильской разведки о том, что Иран сегодня-завтра создаст ядерную бомбу, надуманные.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.