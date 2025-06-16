Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:08, 16 июня 2025Интернет и СМИ

США предсказали крах из-за Ирана

Карлсон предсказал США крах из-за возможной войны с Ираном
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jen Golbeck / Globallookpress.com

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон предсказал Соединенным Штатам крах из-за возможной войны с Ираном. Заявление, как передает РИА Новости, прозвучало в подкасте с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном.

«Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец "Америка" на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа», — заявил Карлсон.

Он добавил, что, по его мнению, американская армия не способна вести полномасштабные боевые действия. Более того, по мнению Карлсона, она абсолютно к этому не готова.

Ранее Карлсон раскритиковал Трампа и обвинил его в «соучастии в военных действиях» Израиля по отношению к Ирану из-за многолетнего финансирования и поставок оружия. Ведущий заявил, что США должны «отказаться от Израиля» и «позволить им вести свои собственные войны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    Названы вероятные сценарии развития конфликта Израиля и Ирана

    ЦАХАЛ показала уничтожение двух иранских истребителей на видео

    Иран уничтожил четвертый израильский истребитель

    Стало известно о разработке Израилем плана по обезглавливанию Ирана

    Философ Дугин рассказал о симпатиях человечества в ирано-израильском конфликте

    Мерц высказался о замороженных активах России

    Названы условия прямого участия США в конфликте Израиля и Ирана

    США предсказали крах из-за Ирана

    В Иране анонсировали сокрушительный ответ Израилю в ближайшие часы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости