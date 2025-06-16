США предсказали крах из-за Ирана

Карлсон предсказал США крах из-за возможной войны с Ираном

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон предсказал Соединенным Штатам крах из-за возможной войны с Ираном. Заявление, как передает РИА Новости, прозвучало в подкасте с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном.

«Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец "Америка" на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа», — заявил Карлсон.

Он добавил, что, по его мнению, американская армия не способна вести полномасштабные боевые действия. Более того, по мнению Карлсона, она абсолютно к этому не готова.

Ранее Карлсон раскритиковал Трампа и обвинил его в «соучастии в военных действиях» Израиля по отношению к Ирану из-за многолетнего финансирования и поставок оружия. Ведущий заявил, что США должны «отказаться от Израиля» и «позволить им вести свои собственные войны».