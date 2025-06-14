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00:30, 14 июня 2025Интернет и СМИ

Карлсон обвинил Трампа в поддержке Израиля

Телеведущий Карлсон назвал Трампа соучастником военных действий Израиля
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Американский журналист, телеведущий Такер Карлсон раскритиковал президента Соединенных штатов Америки (США) Дональда Трампа и обвинил его в «соучастии в военных действиях» Израиля по отношению к Ирану из-за многолетнего финансирования и поставок оружия. Об этом сообщает Jewish Insider.

Известный ведущий, высказываясь об израильской атаке на Иран, заявил, что США должны «отказаться от Израиля» и «позволить им вести свои собственные войны». По его словам, если Израиль хочет вести войну, то это их право как страны, но не при поддержке Америки.

Карлсон подчеркнул, что прямое участие Америки в войне с Ираном «станет средним пальцем в глазах миллионов избирателей», отдавших свои голоса в надежде создать правительство, которое поставило бы Соединенные Штаты на первое место. Как указал телеведущий, дальнейшие события определят судьбу президентства Трампа.

Ранее президент США положительно оценил удары Израиля по Ирану, отметив, что они хорошо скажутся на мировых рынках.

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