Стало известно об отмене спектакля осудившего СВО режиссера

Яна Поплавская заявила, что спектакль Римаса Туминаса отменили в Омске

Актриса Яна Поплавская рассказала об отмене спектакля осудившего специальную военную операцию (СВО) режиссера Римаса Туминаса в Омске. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Постановка Театра имени Вахтангова «Улыбнись нам, Господи», созданная Туминасом, должна была быть продемонстрирована омским зрителям в рамках гастролей столичного театра, однако в последний момент выступление отменили якобы по причине болезни одного из актеров. В итоге труппа вышла на сцену с концертом. Поплавская прокомментировала решение отменить показ.

«В отменах виноваты не общественники, а сам Туминас, который бежал из России после начала СВО. Кричал, брызжа слюной, что Москву надо бомбить», — написала актриса.

Также артистка обратила внимание на то, что репертуар театра все еще включает в себя спектакли за авторством Туминаса по причине дружбы режиссера с директором учреждения Кириллом Кроком. В связи с этим Поплавская призвала уволить руководителя.

«Там руководит фанат русофоба, монтировщик без высшего образования, его эффективный менеджмент основывается на необъяснимом коленопреклонении перед прибалтами, которых обожал советский зритель», — добавила она.

Ранее стало известно, что в Севастополе также отменили показы спектаклей театра Вахтангова из-за сотрудничества с Римасом Туминасом. Оказалось, что он был создателем двух из трех постановок.