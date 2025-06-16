Стало известно об ударе по важному объекту ВСУ

«Военный обозреватель»: По аэродрому ВСУ в Конотопе нанесли удар

Российские войска ударили по Конотопу в Сумской области. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», был атакован аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мощный удар нанесен по военному аэродрому Воздушных сил Украины в городе Конотоп», — говорится в сообщении.

Мэр Конотоп Артем Семенихин у себя в Telegram сообщил, что над городом замечены беспилотники. При этом конкретной информации об ударах и нанесенном ущербе политик не привел.

Ранее военкор указал на особенность пролета российских дронов в сторону Украины.