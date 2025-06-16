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18:29, 16 июня 2025Забота о себе

Терапевт назвала лучший напиток для жары

Терапевт Волгина: В жару лучше отказаться от сладких и кофеинсодержащих напитков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ben Kolde / Unsplash

В жару лучше отказаться от некоторых напитков, предупредила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. О том, что лучше всего пить летом, она поговорила с NEWS.ru.

По ее словам, в жару усиливается нагрузка на сосуды, а потому в такие дни важно соблюдать правильный образ жизни — отказаться от вредных привычек, особенно алкоголя. «Отказ от кофеинсодержащих напитков также сможет уменьшить удар по сердечно-сосудистой системе. Сладкие и кофеинсодержащие напитки требуют увеличения потребляемой жидкости, поэтому лучше их исключить», — рассказала Волгина.

Лучшим напитком для лета терапевт назвала чистую воду без газа. По ее словам, в жаркую погоду стоит всегда иметь этот напиток под рукой. Волгина также обратила внимание на то, что в жару важно правильно питаться, чтобы избежать стресса для организма.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина объяснила, почему не стоит пить пиво в жару. По словам врача, пиво в жару не утоляет жажду, а, наоборот, усиливает обезвоживание.

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