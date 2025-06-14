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10:49, 14 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам объяснили коварство пива в жару

Эндокринолог Хайкина: В жару пиво не утоляет жажду, а усиливает обезвоживание
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LOVE_LIFE / Getty Images

Врач-эндокринолог, нутрициолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина объяснила, почему не стоит пить пиво в жару. О коварстве этого напитка она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, пиво в жару не утоляет жажду, а, наоборот, усиливает обезвоживание. Кроме того, пиво — сильное мочегонное. Через несколько часов после его употребления человек испытывает усталость, вялость, головную боль и сильное чувство жажды, добавила эндокринолог

Также Хайкина предупредила, что в жару пиво, как и любой другой алкоголь, повышает риск проблем с сердцем.

Из-за жары сосуды расширяются, а алкоголь лишь усиливает этот эффект. Итог — резкие скачки давления. У гипотоников это может вызвать слабость и головокружение, у гипертоников — риск развития кризов. К тому же, спиртные напитки усиливают нагрузку на сердце

Дарья Хайкина эндокринолог, нутрициолог

Эндокринолог добавила, что холодное пиво, выпитое в жару, дает ложное ощущение прохлады и притупляет ощущения. Из-за этого вырастает риск теплового удара.

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В заключение Хайкина отметила, что, если человек не может полностью отказаться от пива летом, ему стоит ограничиться одним небольшим бокалом. «Важно понимать, что пиво летом — не напиток для утоления жажды. Это алкоголь с мочегонным действием, поэтому не забываем компенсировать жидкость в организме», — подчеркнула она.

Ранее выяснилось, что в почти каждом втором бокале пива американского производства могут скрываться так называемые вечные химикаты — устойчивые загрязнители, которые накапливаются в организме и не разлагаются в природе. Ученые из США обнаружили, что 95 процентов протестированных сортов пива содержат ПФАС — вещества, которые ранее были зафиксированы в загрязненной питьевой воде.

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