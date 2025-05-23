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13:04, 23 мая 2025Наука и техника

В пиве обнаружили опасные вещества

ES&T: 95 процентов протестированных сортов пива содержат ПФАС
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: BENCE BOROS / Unsplash

Почти в каждом втором бокале пива американского производства могут скрываться так называемые вечные химикаты — устойчивые загрязнители, которые накапливаются в организме и не разлагаются в природе. Ученые из США обнаружили, что 95 процентов протестированных сортов пива содержат ПФАС — вещества, которые ранее были зафиксированы в загрязненной питьевой воде. Результаты опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

Исследование показало, что наибольшее количество ПФАС содержится в пиве, сваренном в районах с уже известными проблемами водоснабжения. Особенно высокие показатели были у пивоварен, расположенных рядом с рекой Кейп-Фир в Северной Каролине — регионе с давней историей водного загрязнения. Оказалось, даже современные фильтры на пивоварнях не справляются с очисткой воды от этих соединений.

ПФАС применяются в производстве из-за своих водо-, жиро- и грязеотталкивающих свойств, но накапливаются в природе и могут быть связаны с повышенным риском развития рака и других заболеваний. По мнению ученых, проблему нельзя игнорировать: пивоварням и органам водоснабжения стоит пересмотреть методы очистки, а потребителям — задуматься о том, что именно они пьют.

Ранее, в апреле 2025 года, ученые выяснили, что регулярные физические нагрузки могут смягчать вред алкоголя для продолжительности жизни. Эксперимент на мышах показал: у тех, кто сочетал спиртное с упражнениями, средняя продолжительность жизни почти не отличалась от полностью трезвой группы.

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