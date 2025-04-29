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16:33, 29 апреля 2025Наука и техника

Определен неожиданный способ смягчить вред алкоголя

APS: Физические нагрузки ослабляют нанесенный организму вред от алкоголя
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Регулярные физические нагрузки могут частично нейтрализовать вредное влияние алкоголя на продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Флорида, представившие исследование на ежегодном саммите Американского физиологического общества в Балтиморе.

Для эксперимента использовали мышей: часть животных получала алкоголь в течение шести недель — это имитировало период студенчества у людей, когда потребление спиртного наиболее высоко. Одни мыши при этом оставались малоподвижными, другие ежедневно выполняли упражнения. Затем все группы перешли на стандартный рацион и жили до естественной смерти.

Как и ожидалось, у неактивных мышей, получавших алкоголь, продолжительность жизни была ниже. Однако у животных, сочетавших алкоголь с физической нагрузкой, срок жизни почти не отличался от контрольной группы, которая не употребляла спиртное вовсе.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о поощрении потребления алкоголя, а о попытке выяснить, может ли движение ослабить уже нанесенный организму вред. Как отмечает автор исследования Эйвери Тэнген, аэробные нагрузки благоприятно воздействуют на все органы и системы, в том числе на те, которые особенно уязвимы к воздействию алкоголя: мозг, печень и скелетную мускулатуру.

Хотя исследования на животных не всегда полностью применимы к человеку, ученые считают результаты важным поводом для дальнейших экспериментов, в том числе с участием людей. Они также планируют изучить, влияет ли физическая активность на здоровье при других схемах потребления алкоголя.

Вот это да!
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