Двух бойцов ВСУ приговорили к 16 годам за терроризм в Курской области

Двух бойцов 116-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Емельянова и Виталия Назаренко приговорили к 16 годам колонии за преступления в отношении жителей Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2024 года подсудимые в составе подразделений ВСУ вторглись в российский регион. Военные блокировали село Ольговка, удерживали его под контролем, стреляли по российским военных и местных жителям, мешая им эвакуироваться из населенного пункта.

В ходе боевых действий Емельянов и Назаренко задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и предстали перед судом.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 20 годам лишения свободы 47-летнюю гражданку США Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов), воевавшую в ВСУ.