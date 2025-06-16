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16:32, 16 июня 2025Силовые структуры

Терроризировавшие жителей российского региона бойцы ВСУ получили срок

Двух бойцов ВСУ приговорили к 16 годам за терроризм в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Двух бойцов 116-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Емельянова и Виталия Назаренко приговорили к 16 годам колонии за преступления в отношении жителей Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2024 года подсудимые в составе подразделений ВСУ вторглись в российский регион. Военные блокировали село Ольговка, удерживали его под контролем, стреляли по российским военных и местных жителям, мешая им эвакуироваться из населенного пункта.

В ходе боевых действий Емельянов и Назаренко задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и предстали перед судом.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 20 годам лишения свободы 47-летнюю гражданку США Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов), воевавшую в ВСУ.

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