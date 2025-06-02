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11:50, 2 июня 2025Силовые структуры

В ДНР вынесли приговор воевавшего в ВСУ трансгендеру из США

Суд ДНР дал 20 лет воевавшего в ВСУ трансгендеру из США Эштон-Чирилло
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Генпрокуратура РФ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 20 годам лишения свободы 47-летнюю гражданку США Сару Эштон-Чирилло (внесена в перечень экстремистов и террористов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Ее признали виновной по статьям 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных Сил России») и 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Эштон-Чирилло находится в международный розыск, ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суде установил, с февраля по сентябрь 2023 года американка приехала на Украину и вступила в Интернациональный легион, откуда перешла в 113-ю бригаду теробороны. После обучения на тренировочной базе Эштон-Чирилло участвовала в боевых действиях против российских военнослужащих, за что получила гонорар, размер которого эквивалентен 653 тысячам рублей.

В августе 2023 года она выпустила в интернете ролик с фейками про Российскую армию.

Американка — трансгендер (движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) запрещено в России) — до 2019 года Сара была мужчиной по имени Майкл.

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